Arrestato dalla polizia tedesca A.M., 24enne di nazionalità rumena, componente di un gruppo criminale dedito alla consumazione di furti in gioiellerie di centri commerciali. In concorso con altri quattro connazionali, sarebbe responsabile di un colpo messo a segno nel giugno 2019 in un centro commerciale di Casapulla (Caserta). I complici finirono arrestati il 5 novembre 2020, mentre A.M. era fuggito all’estero. La squadra mobile di Caserta, coadiuvata dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia e dalla polaria di Roma – Fiumicino, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’ha emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del 24enne. Nel giugno del 2019 la banda si era introdotta nel centro commerciale- Forzando una delle entrate posteriori e poi la saracinesca della gioielleria per rubare i preziosi.

Nella fase preparatoria, parte del gruppo si era occupata di appiccare un incendio: le fiamme avevano raggiunto delle auto parcheggiate in zona. Sulla base delle risultanze investigative raccolte, la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere era entrata in azione. Aveva richiesto e ottenuto del gip la misura cautelare della custodia in carcere per tutti e cinque i componenti della banda. Considerato il fatto che A.M. si era rifugiato all’estero, il gip aveva emesso decreto di latitanza nei confronti del malvivente. Con successiva emissione di un mandato di arresto europeo. Il 24enne, consegnato dalla polizia tedesca a quella italiana, si trova ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.