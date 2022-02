Schianto fra tir lungo la strada statale Ofantina che da Avellino sale verso l’Alta Irpinia. Uno dei mezzi è finito giù nella scarpata. Necessario l’intervento di un’autogru dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per recuperare il camion. I due tir si sono scontrati frontalmente. Leggere ferite i due conducenti. Il traffico questa mattina lungo l’arteria ha subito pesanti rallentamenti. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Eseguiti rilievi sul posto.

Avanzano intanto i lavori di manutenzione programmata in corso sul viadotto Montechiuppo della strada statale 7 “Appia” (itinerario Ofantina), nel territorio comunale di Manocalzati, in provincia di Avellino, per un investimento complessivo di circa 1,3 milioni di euro. Attualmente, in corrispondenza del km 309,488, è necessaria l’attivazione del senso unico alternato, regolato da semaforo, per permettere lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.