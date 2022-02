Terremoto in provincia di Catania. La scossa di magnitudo 3.3 registrata alle 08.23 sul versante Est dell’Etna dall’Ingv di Catania. Il sisma è nettamente avvertito in numerosi paesi. L’ipocentro è localizzato a 2 chilometri a est da Santa Venerina a una profondità di 19 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. La scossa di terremoto, secondo i dati dell’Ingv, ha avuto magnitudo 3,3 ed è registrata alle ore 08:23:59. Con coordinate geografiche (lat, lon) 37.681, 15.157 a una profondità di 10 chilometri.

Il terremoto è avvertito dalla popolazione. «Svegliarsi col terremoto» o «terremoto ora a Catania», scrivono sui social. Dai primi rilievi il sisma è stato avvertito chiaramente nei comuni di Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Riposto e Giarre.