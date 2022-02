Sono una cinquantina i detenuti contagiati nel carcere di Benevento che ora sono «in ginocchio». Tutto a causa della mancanza «di personale di polizia penitenziaria, di personale sanitario. Di mezzi e di spazi idonei a far fronte a questo periodo epidemiologico». Lo denuncia, in una nota, Tommaso De Lia, segretario provinciale dell’Osapp. «Il personale in servizio nell’istituto penitenziario – continua De Lia -, oramai raggiunge la soglia dei 30 anni di servizio. Tanti, quest’anno, sono prossimi alla pensione senza che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria pensi a un vero e proprio turnover».

Per la segreteria provinciale e la segreteria locale, quest’ultima rappresentata dal neo responsabile Cosimo Bovino, «urge un tempestivo intervento delle istituzioni e dell’amministrazione centrale. Affinché siano garantiti i livelli minimi di sicurezza nell’interesse collettivo. Serve l’incremento della fornitura dei dispositivi di protezione individuale e inviando urgentemente maggiori risorse», al fine di «evitare tensioni e manifestazioni della popolazione detenuta, come già successo nel 2021».