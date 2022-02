Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio in alcuni capannoni nel nucleo industriale di Avellino. I vigili del fuoco sono intervenuti a Pianodardine per il rogo che si è sviluppato in un capannone adibito a deposito. Due le squadre prontamente intervenute supportate dall’autoscala, le quale hanno circoscritto le fiamme evitando che si propagassero ad altri ambienti. Due operai sono rimasti intossicati. Uno è finito visitato sul posto, l’altro invece trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per ulteriori controlli.

Intanto sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza di un capannone industriale distrutto a causa di un vasto incendio. E’ divampato bella notte, a Roma, nel quartiere Prenestino. La Sala Operativa del Comando vigili del fuoco di Roma ha inviato sei Squadre operative, tre autobotti, due autoscale, il TA/6 e la kilolitrica per un vasto incendio di un capannone in Via della Vaccheria Gianni,87.Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’attività industriale la quale è andata completamente distrutta.Il pronto intervento di personale e mezzi vigili del fuoco ha evitato al fuoco di propagarsi alle attività commerciali adiacenti.