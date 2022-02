La procura di Napoli, dopo articoli pubblicati da il quotidiano partenopeo Il Mattino, ha aperto una fascicolo di indagine. Si tratta di un presunto caso di false inoculazioni di vaccini. Secondo quanto riportato dal giornale, grazie alle telecamere di videosorveglianza sarebbero emersi almeno 22 casi. Risultano vaccinazioni secondo i dati informatici che non hanno il supporto di immagini di persone immortalate all’ingresso dell’ospedale San Gennaro nel rione Sanità. Qui c’e’ un hub per la somministrazione di dosi.

Sempre secondo il quotidiano, gli intermediari di questi certificazioni verde facili sarebbero dei commercianti della zona che, in cambio di 300 euro e la tessera sanitaria, garantirebbero la registrazione di una vaccinazione in realta’ mai non avvenuta, facendo ottenere cosi’ il green pass alla persona interessata. Il sospetto e’ che all’interno dell’ospedale ci sia una complicita’ di persone che hanno accesso alla piattaforma informatica ospedaliera e regionale.