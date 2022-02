Ecco il Bonus Sociale per le bollette, via alle domande

I rincari sulle bollette sono uno dei crucci che pesano di più in questo nuovo anno su milioni di famiglie italiane. Nonostante il Governo abbia varato diverse misure a sostegno della popolazione, i costi sono sempre troppo alti. Lo Stato ha deciso di investire anche per incrementare la produzione interna di gas così da dipendere sempre meno dalle importazioni estere.

Questo ovviamente in un ottica futura di ripresa e risparmio. Ad oggi però come possiamo fare per non soccombere al costo di gas e luce?

Vediamo quali sono i requisiti ISEE e di fornitura che ci permettono di accedere alle fondamentali misure di sotegno economico.

Come già visto, il Bonus Sociale è un sostegno economico per quelle famiglie che si trovano in uno stato di disagio che prevede tre diverse opzioni:

Non superare gli 8.265 euro di ISEE l’anno;

Non superare i 20.000 euro di ISEE l’anno se si appartiene ad una famiglia numerosa con almeno 4 figli a carico;

Essere parte di un nucleo familiare percettore di Reddito o Pensione di cittadinanza.

In tutti questi casi basterà presentare la DSU per richiedere la nostra ISEE e il calcolo del Bonus avverrà in automatico.