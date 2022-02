Il ministro Speranza apre al bonus psicologo. Il governo sta preparando il provvedimento che dovrebbe entrare nel Milleproroghe. Dei circa 20 milioni che dovrebbero essere messi sul tavolo, la metà saranno a disposizione in forma di voucher. Perché la pandemia ha riacceso la luce sul tema della salute mentale. Messa a dura prova dal Covid. «Ci stiamo lavorando – ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza a Mezz’ora in più – già nel Milleproroghe daremo un primo segnale in questa direzione. Il bonus probabilmente ci sarà per l’assistenza psicologica. Ma attenzione a pensare che col bonus risolviamo i problemi, perché c’è bisogno di più risorse per l’assistenza territoriale e psicologica con una azione sistemica. Il bonus è un segnale».

A fare il punto sulla necessità del bonus venerdì i parlamentari di M5S proprio in commissione Affari sociali della Camera. «A due anni di distanza dall’inizio dell’emergenza Covid non accenna ad attenuarsi l’impatto della pandemia sulla salute mentale. Un crescente disagio confermato dai dati. Secondo il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi in questi anni ben 8 persone su 10 hanno sviluppato problemi di malessere psicologico strutturato. Due su 10 disturbi mentali in senso stretto e più severi». M5s auspica che nel decreto Milleproroghe arrivino «finalmente le risposte attese, e che il bonus psicologico rappresenti solo un’iniziale risposta alla necessità di garantire una reale accessibilità alla tutela della salute mentale», anche di base.