I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato due donne, madre e figlia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Palermo. Si tratta di Nunzia Carrotta e Jessica Taglialatela, 50 e 30 anni, di Cercola. Già sottoposte ai domiciliari, le donne sconteranno 3 anni 10 mesi e 20 giorni di reclusione per detenzione di droga a fini di spaccio. Nel 2019 furono sorprese in auto, in Sicilia, con un carico di stupefacenti di oltre 200 chili. Entrambe sono state tradotte al carcere di Pozzuoli.

Gli agenti del commissariato Secondigliano, hanno invece notato in via Gherardo Marone un uomo. Dopo essere entrato in uno stabile, ne è uscito poco dopo per consegnare qualcosa in cambio di denaro ad alcuni automobilisti. Poi si sono allontanati frettolosamente. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo all’interno dell’edificio trovandolo in possesso di otto involucri contenenti 2 grammi circa di cocaina e tre pezzi di hashish per circa 8 grammi di droga. A.C., 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.