Tragedia a Santa Maria a Vico dove è morto un bambino di appena 4 mesi. Saranno le indagini carabinieri a spiegare la tragedia che si è consumata nella mattinata di ieri. Tuttavia si tratterebbe di un caso di “morte nella culla”. Il dramma si è consumato all’interno di una abitazione ubicata lungo la Nazionale Appia dove è deceduto il piccolo Daniel Migloorelli. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sulla salma del bambino, trovato senza vita nella sua culla.

La mamma, Marika, gli aveva dato l’ultima poppata e lo aveva adagiato nella culla. Quando la giovane è tornata per rivedere il piccolo, si è resa conto che Daniel non respirava e non dava più segni di vita. L’arrivo dei soccorsi sul posto si è rivelato inutile.