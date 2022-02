Dolore e sgomento a Battipaglia per la morte di Sergio Satriano, giovane calciatore. Giocava con i dilettanti del Real Battipaglia. Amici e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia, nel momento drammatico. “Si potrebbero passare giornate intere a raccontare i nostri aneddoti. Eri quello scombinato del gruppo ed è per questo che ti volevamo e ti vogliamo un mondo di bene. Tu sei uno di noi e non lo dimenticheremo mai. Veglia da lassù sulla tua piccola Gioia. E se hai tempo dai uno sguardo anche su di noi. Ti vogliamo bene Sergio” è il messaggio di cordoglio dello staff della Real Battipaglia, società di cui Sergio era tesserato.

La notizia dell’improvvisa scomparsa di Satriano si è diffusa nelle ultime ore a Battipaglia lasciando addolorati familiari e conoscenti. Un malore purtroppo non ha lasciato scampo all’atleta che era molto conosciuto e ben voluto a Battipaglia.