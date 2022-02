La proprietaria di casa esce per qualche oretta, per andare a un funerale, partecipare al rito funebre e porgere le condoglianze alla famiglia del defunto. Ma, quando torna, scopre che durante la sua assenza uno sconosciuto ha tentato di entrare nella sua casa per prenderne possesso. Non è ancora chiaro con quali intenzioni. È accaduto a Cercola. Vittima, per fortuna salvata dal tentativo di intrusione, una signora di 79 anni. Presa di mira con il suo appartamento di via Matilde Serao. A evitare l’ingresso dell’uomo in casa sono i vicini della donna che hanno notato il soggetto, un 54enne di Ponticelli. L’uomo armeggiava davanti alla porta d’ingresso della signora. I solerti e lodevoli cittadini hanno ben pensato di allertare i carabinieri che sono arrivati con rapidità, per sincerarsi di cosa stava accadendo. Hanno effettivamente trovato sul luogo un soggetto che sembrava proprio il malintenzionato descritto dai denuncianti.

L’uomo è finito bloccato e perquisito dai militari dell’Arma della locale tenenza che lo hanno trovato munito di attrezzi utili per forzare la serratura dell’appartamento che aveva preso di mira, probabilmente da mesi. Il soggetto ha studiato evidentemente accuratamente le abitudini dell’anziana. Ha preso informazioni su di lei, deducendo che la signora viveva da sola. E si sarà convinto che quella casa poteva fare al caso suo. Queste le prime deduzioni su quanto stava per avvenire. Tuttavia, non è escluso che avesse “solo” – per così dire – l’obiettivo di saccheggiare l’appartamento, approfittando dell’assenza della padrona di casa. Ma tra lui e l’abitazione della vittima predestinata si sono frapposti i carabinieri. E la signora, rincasando, ha avuto la sorpresa di trovare davanti casa i militari dell’Arma con lo sconosciuto accerchiato e bloccato. Il 54enne è denunciato e dovrà rispondere di possesso ingiustificato di arnesi funzionali allo scasso.