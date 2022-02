Gli agenti del commissariato Ponticelli, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Fratelli Grimm. Qui c’era la segnalazione di un danneggiamento presso gli uffici del distretto sanitario dell’Asl. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da una guardia giurata. L’uomo ha indicato loro una donna che, poco prima, lamentando alcuni disservizi, aveva sferrato un calcio alla porta d’ingresso danneggiandola. La donna, alla vista degli operatori, ha iniziato a dare in escandescenze. Durante le fasi dell’identificazione, ha rifiutato di fornire le proprie generalità. Iniziando così ad inveire contro gli agenti ma è finita bloccata. Una 54enne di Castellammare di Stabia con precedenti di polizia è finita denunciata per danneggiamento aggravato. Oltre al rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e oltraggio a pubblico ufficiale.

Intanto sono quasi 2 milioni le dosi di vaccino anti Covid somministrate nei centri vaccinali dell’Asl Napoli 1 Centro dall’inizio della campagna vaccinale. L’attività degli hub vaccinali di Napoli prosegue e l’Asl Napoli 1 Centro, competente sul territorio del comune di Napoli e dell’isola di Capri, ha aggiornato il calendario della rete dei punti vaccinali «affinché la risposta possa essere adeguata all’attuale domanda».