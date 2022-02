«Alberto, 56 anni, detenuto del carcere di Poggioreale, è morto ieri nel reparto Covid dell’ospedale Cardarelli. Dall’inizio della pandemia è il settimo detenuto morto in Campania per Covid-19». Ne dà notizia il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello. «Sono morti altresì – prosegue – sempre per Covid-19 in Campania, 6 agenti di polizia penitenziaria e il medico sanitario del carcere di Secondigliano. A Poggioreale su una popolazione di 2204 detenuti ci sono ancora 361 detenuti che hanno scelto di non vaccinarsi; mentre i detenuti che hanno completato il ciclo vaccinale con tre dosi sono 869.

Nel rispetto del diritto alla salute e alla dignità personale, rivolgo un appello ai detenuti campani a vaccinarsi, a rispettare le precauzioni e i protocolli sanitari. Non dobbiamo abbassare la guardia ci vuole responsabilità e rispetto della funzione di prevenzione. La pena non può essere solo privazione della libertà e sequestro del tempo». Ad oggi in Campania in totale sono positivi al Covid 151 detenuti di cui 2 ricoverati all’Ospedale Cotugno e 100 agenti di polizia penitenziaria.