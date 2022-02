I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata (Napoli), hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 17 persone. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di ricettazione e riciclaggio di autoveicoli rubati, dalle utilitarie ai suv di lusso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le auto sarebbero rivendute a committenti compiacenti o destinati al mercato illecito dei ricambi. In un caso si sarebbe consumata anche un’estorsione con il metodo del “cavallo di ritorno” ai danni del proprietario di un veicolo rubato. I provvedimenti sono emessi dal gip del Tribunale di Torre Annunziata (Na) su richiesta della locale Procura. Seguiranno aggiornamenti da parte della stessa Procura sulle fasi d’indagine e sul sistema.

A Ercolano, nel Napoletano, poco prima della mezzanotte sono intervenuti nel piazzale della stazione della Circumvesuviana di Ercolano scavi dove, per cause ancora in corso di accertamento, un incendio ha completamente distrutto un’auto parcheggiata, danneggiando anche un’altra vettura che era accanto a quella distrutta. Fiamme domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso.