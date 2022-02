Un dramma senza fine. Il Covid si porta via anche un 46enne in Irpinia. Sono deceduti questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, due pazienti: un 66enne di Avellino, ricoverato dal 19 gennaio in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 26 e un paziente di 46 anni di Calabritto, ricoverato dal 29 gennaio in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 30. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 33 pazienti: 2 in terapia intensiva e 14 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 15 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 2 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.

Il Covid non risparmia il Santuario mariano di Montevergine, in provincia di Avellino. Insieme al vescovo, monsignor Riccardo Guariglia, sono risultati positivi altri componenti della comunita’ monastica virginiana. In attesa dell’esito dei tamponi, il millenario santuario fondato da San Guglielmo da Vercelli restera’ chiuso fino al prossimo 21 febbraio con la cessazione di tutte le connesse attivita’ liturgiche. Stessa decisione per il Palazzo Abbaziale di Loreto, sede di residenza invernale della comunita’ monastica.