Tre vittime del Covid-19 in poche ore negli ospedali irpini. È deceduto nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, un paziente di 65 anni di Lioni. Era ricoverato dal 4 febbraio scorso. Al Frangipane di Ariano Irpino sono spirate due persone. Si tratta di un uomo di 77 anni di Montecalvo Irpino e di una paziente di 58 anni di Savignano Irpino. Entrambi erano ricoverati in Terapia Intensiva.

Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati risultano ancora ricoverati 54 pazienti: 5 in terapia intensiva e 21 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 23 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 5 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera. Al Frangipane sono 29 i pazienti: 4 in degenza ordinaria (Area Covid), 10 in subintensiva, 1 in terapia intensiva, 12 in Medicina Covid e 2 in Cardiologia.