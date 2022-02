Ancora sei morti per Covid in Irpinia nello spazio di poche ore. Sono deceduti al Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino cinque pazienti: una paziente di 83 anni di Baiano, ricoverata dal 27 gennaio scorso in terapia sub-intensiva; un uomo 74 anni di San Michele di Serino, ricoverato dal 29 gennaio in terapia subintensiva; un 70enne di Atripalda, ricoverato dal 20 gennaio in terapia sub-intensiva e trasferito in terapia intensiva il 25. Ancora: un 87enne di Mercogliano, ricoverato dal 24 gennaio, e un 81enne di Avellino, ricoverato dal 18 gennaio. All’ospedale Frangipane di Ariano Irpino è spirato, invece, un 91enne di Vallata.

Chiusa la mensa dei poveri nella cittadella della carità di Avellino dove 15 ospiti su 17 sono risultati positivi al Covid. Dalla serata di ieri, dopo i primi sintomi denunciati da due ospiti, confermati successivamente dai tamponi, la struttura che comprende cucine, sala mensa e dormitorio, è ora chiusa. I cinque volontari della Caritas diocesana impegnati nella gestione, si sono posti in isolamento volontario per sottoporsi alla verifica del tampone molecolare.