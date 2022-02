Sono 13.857 i nuovi positivi al covid-19 in Campania. In 11.116 sono risultati positivi al test antigenico, in 2.741 a quello molecolare. I dati, che tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute, sono stati forniti dall’Unità di crisi della Regione Campania. In totale i test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 104.335, di questi 79.180 antigenici e 25.155 quelli molecolari. Nel report, aggiornato alle 23:59 di ieri, lunedì 31 gennaio, sono indicati anche 27 decessi nelle ultime 48 ore e 36 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 88 su una disponibilità di 812 mentre quelli di degenza sono 1.404 su una disponibilità di 3.160.

Positivi del giorno: 13.857 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 11.116

Positivi al molecolare: 2.741

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 104.335

di cui:

Antigenici: 79.180

25.155 Molecolari:

Deceduti: 27 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 36 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812 Posti letto di terapia intensiva occupati: 88

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.404