Sono 5.053 i nuovi positivi al Covid in Campania, di cui 3.904 individuati in seguito a tampone antigenico e 1.149 con molecolare. Sono 41.263 i test processati, di cui 26.089 antigenici e 15.174 molecolari. Il bollettino dell’Unita’ di crisi riporta otto decessi, sei avvenuti nelle ultime 48 ore e due nei giorni precedenti, ma registrati ieri. Cala il numero di posti letto occupati in terapia intensiva, che sono 59 sugli 812 disponibili, rispetto ai 63 di ieri. Scendono a 1.017 le unita’ occupate in degenza ordinaria, 21 in meno rispetto alla precedente rilevazione.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 5.053 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 3.904

Positivi al molecolare: 1.149

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 41.263

di cui:

Antigenici: 26.089

Molecolari: 15.174

Deceduti: 6 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 59

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.017

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.