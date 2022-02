Sono 3.035 i nuovi casi accertati di covid-19 in Campania, 2.286 da tamponi antigenici e 749 da molecolari. In totale i test eseguiti nelle ultime ore sono stati 24.647, di cui: 15.926 antigenici e 8.721 molecolari. È questo il bollettino ordinario quotidiano sull’andamento della pandemia diffuso dall’Unità di crisi della Regione. I dati raccolti, dove sono indicati anche 18 decessi nelle ultime 48 ore e 11 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri, si riferiscono alle 25:59 di domenica 13 febbraio. I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Nel report sono annotati anche 1.213 pazienti ricoverati nei reparti di degenza covid e 73 quelli in terapia intensiva.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 3.035 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.286

Positivi al molecolare: 749

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 24.647

di cui:

Antigenici: 15.926

Molecolari: 8.721

Deceduti: 18 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 11 deceduti in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

occupati: 73

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

occupati: 1.213

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.