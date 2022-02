Sono 5.615 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 46.240 test esaminati. Il tasso di incidenza e’ stabile al 12,14% (ieri 12,25). Il bollettino dell’Unita’ di crisi segnala nove nuove vittime, di cui cinque nelle ultime 48 ore e quattro registrate in ritardo dai giorni precedenti. Dopo alcuni giorni di calo sono in lieve risalita i ricoveri, con le intensive a quota 75 (+1) mentre le degenze sono 1.232 (+15).

Positivi del giorno: 5.615 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 4.391

Positivi al molecolare: 1.224

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 46.240

di cui:

Antigenici: 30.895

Molecolari: 15.345

Deceduti: 5 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 75

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.232

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.