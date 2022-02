Sono 4.394 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 39.508 test eseguiti. Il tasso di incidenza scende all’11,12%, contro il 12,82 di ieri. Il bollettino dell’unita’ di crisi segnala 10 nuove vittime nelle ultime 48 ore, piu’ due decessi dei giorni precedenti registrati solo ieri. Lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 59 (+1), mentre l’occupazione dei posti letto in degenza cala significativamente a quota 911 (-71 rispetto a ieri).

Positivi del giorno: 4.394 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 3.415

Positivi al molecolare: 979

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 39.508

di cui:

Antigenici: 25.046

Molecolari: 14.462

Deceduti: 10 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 59

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 911

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.