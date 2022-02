Sono 5.813 i nuovi casi di Covid in Campania, di cui 4.428 individuati con tamponi antigenici e 1.385 con molecolari. Sono 46.499 i test processati nelle ultime 24 ore, di cui 29.806 antigenici e 16.693 molecolari. Nel bollettino dell’Unita’ di crisi regionale sono riportati 20 decessi, 17 avvenuti nelle ultime 48 ore e tre nei giorni precedenti, ma registrati ieri. Si registra un lieve aumento dei posti letto occupati in terapia intensiva, che sono 69 sugli 812 disponibili, quattro in piu’ rispetto a ieri. Cala invece di 40 unita’ il numero di posti letto occupati in degenza ordinaria, che diventano 1.115 sui 3.160 complessivi.

