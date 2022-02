Sono 1.380 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 12.978 test processati. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Hanno dato esito positivo 1.112 test antigenici (su 8.236 effettuati) e 268 tamponi molecolari (su 4.742). I deceduti sono 21, di cui 15 nelle ultime 48 ore e sei morti in precedenza ma registrati ieri. Sono 45 i ricoverati in terapia intensiva e 742 i pazienti in posti letto di degenza Covid.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.380 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 1.112 Positivi al molecolare: 268 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 12.978 di cui: Antigenici: 8.236 Molecolari: 4.742

Deceduti: 15 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri