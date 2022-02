Il virus uccide ancora. Sono decedute questo pomeriggio, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, due pazienti. Sono una donna di 73 anni di Aiello del Sabato, ricoverata dal 20 febbraio e una paziente di 94 anni di Mercogliano, ricoverata dal 18 febbraio. Scendono leggermente i ricoveri. Nelle aree Covid dell’azienda Moscati sono ricoverati 43 pazienti: 5 in terapia intensiva e 16 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 15 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 2 in Pediatria e 5 nell’Unità operativa di Chirurgia oncologica della Città ospedaliera. Al Frangipane di Ariano Irpino risultano 24 pazienti. Uno in degenza ordinaria, 10 in sub-intensiva, 1 in Terapia Intensiva, 8 Medicina Covid, 1 Cardiologia, 1 Chirurgia e 2 Ortopedia.

Sono 4.394 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 39.508 test eseguiti. Il tasso di incidenza scende all’11,12%, contro il 12,82 di ieri. Il bollettino dell’unita’ di crisi segnala 10 nuove vittime nelle ultime 48 ore, piu’ due decessi dei giorni precedenti registrati solo ieri. Lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 59 (+1), mentre l’occupazione dei posti letto in degenza cala significativamente a quota 911 (-71 rispetto a ieri).