L’Italia vede il traguardo della riapertura del paese, due anni dopo l’inizio della pandemia. Proprio nel giorno in cui si supera l’ennesima soglia simbolica, quella dei 150mila morti a causa del virus. Finisce l’obbligo di utilizzare le mascherine all’aperto, una misura che era stata decisa con il decreto del 13 ottobre del 2020. Dunque 16 mesi fa, quando a palazzo Chigi c’era ancora Giuseppe Conte. E’ l’inizio di un percorso che da qui alla fine di marzo, quando scadra’ lo scenario di emergenza, portera’ ad un allentamento di tutte le altre restrizioni. Compreso il green pass, e che non e’ escluso possa avere anche un’accelerazione, con alcuni divieti che potrebbero cadere anche prima del 31 marzo.

Mascherine

Dalle prossime ore, dunque, si potra’ tornare a circolare per le strade di citta’ e paesi con il viso scoperto. Anche se sara’ obbligatorio avere con se’ la mascherina ed indossarla nelle situazioni di assembramento. Si tornera’ anche a ballare, con la riapertura delle discoteche, il settore piu’ penalizzato in questi due anni di emergenza. Se si eccettua una piccola parentesi nell’estate del 2020, e’ rimasto sempre chiuso. Dovranno mantenere una capienza del 50% al chiuso e si potra’ stare senza la mascherina solo in pista. Ma mascherine e discoteche sono solo i primi due step di quella road map annunciata dal presidente del Consiglio Mario Draghi per riaprire il paese. Al momento ha altre due date: il 31 marzo, quando scadra’ lo stato d’emergenza, e il 15 giugno. Quando invece finira’ l’obbligo di vaccinazione per gli over 50.

Il Governo

Sul primo punto l’orientamento del governo e’ quello di non prorogarlo, soprattutto se si confermera’ il calo dei contagi e dei ricoveri e per evitare fibrillazioni nella maggioranza. Ed infatti Matteo Salvini non ha perso tempo per sottolineare che “l’obiettivo di tutti, spero, e’ arrivare il 31 marzo alla fine dello stato di emergenza”. Potrebbe essere anche quella la data, come tra l’altro indicato nell’ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, in cui diremo addio anche alle mascherine al chiuso. Diverso il discorso sul green pass, perche’ se e’ probabile che per i cinquantenni restera’ la data del 15 giugno, altri interventi potrebbero essere anticipati, con le Regioni che gia’ chiedono di accelerare.