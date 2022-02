Un altro drammatico incidente a Catania. E un’altra vittima della strada coinvolta in una carambola innescata da un mezzo a sirene spiegate. Dopo l’incidente di venerdì 25 febbraio che ha visto coinvolta un’ambulanza, ecco l’incidente con una gazzella dei carabinieri. L’incidente è avvenuto ieri sera, domenica 27 febbraio, attorno alle ore 23. La vittima è Alessandro Mineo, di 25 anni. Nello scontro sono rimasti feriti due militari dell’Arma, uno dei quali è estratto dalla vettura dai vigili del fuoco. Entrambi medicati all’ospedale Garibaldi Centro, e una 20enne passeggera dello scooter, guidato dalla vittima. Adesso è ricoverata all’ospedale San Marco e non sarebbe in pericolo di vita. Una 24enne, che si trovava alla guida della Smart, è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro: indossava le cinture di sicurezza al momento dell’impatto e ha riportato solo contusioni.

Non ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma da una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale che sta indagando sull’accaduto, un primo scontro sarebbe avvenuto tra la Smart e la ‘gazzella’ del nucleo radiomobile dei carabinieri che, con lampeggiante e sirena attivi, stavano intervenendo in zona dopo la segnalazione al 112 di un’aggressione.