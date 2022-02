Poco fa a Piazza Garibaldi fermata una persona senza mascherina che ha reagito violentemente. “Abbiamo richiesto l’intervento della Polizia. Sta a terra e non vuole alzarsi. La polizia ha chiamato il 118. Dovrebbero iniettargli un tranquillante per poi portarlo via. Brutti momenti purtroppo non isolati”. Lo rende noto il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio in un post su Facebook. Insomma, momento di tensione in Circumvesuviana dal punto di vista dell’ordine pubblico.

Intanto nel mondo si va avanti. La situazione della pandemia “migliora ovunque, in modo netto” e “se ci saranno le condizioni, toglieremo l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi”, compresi scuole, posti di lavoro e trasporti pubblici: lo ha annunciato questa mattina il ministro della Salute francese, Olivier Ve’ran, ai microfoni della radio France Info. Il governo aveva gia’ deciso che dal 28 febbraio le mascherine non saranno piu’ obbligatorie nei luoghi in cui si entra soltanto con il super green pass, ad eccezione dei trasporti. Oggi, intanto, riaprono dopo mesi di chiusura le discoteche, esempio di locali in cui non sara’ obbligatorio indossare la mascherina dal momento che si potra’ entrare soltanto con il super green pass. Non ci saranno limiti particolari di accesso per il pubblico, che potra’ – come nei bar – tornare a consumare cibo e bevande in piedi. Ripartono da oggi anche i concerti con pubblico in piedi.