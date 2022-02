Venerdì 25 febbraio 2022 ci sarà lo sciopero delle linee EAV di Napoli e durerà ben 24 ore. A indire lo sciopero sono state le organizzazioni sindacali .SS. CGIL–CISL–UIL–UGL e CISAL CONF.A.I.L. per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Mobilità TPL). Sono chiaramente previste delle fasce orarie di garanzia per Cumana, Circumflegrea, Circumvesuviana, le linee suburbane verso Benevento e Piedimonte e la metro tra Napoli ed Aversa.

Circumvesuviana

Fascia operatività servizio dalle 6.18 alle 8.02.

Prime partenze garantite dopo lo sciopero di inizio servizio:

Napoli – S. Giorgio via CD 6.41

Napoli – Sorrento 6.18

Napoli – Torre del Greco via CDN 7.02

Napoli – Sarno 6.28

Napoli -Baiano 6.26

Napoli – Poggiomarino 6.35

Nola – Baiano 6.54

Poggiomarino – Sarno 7.02

Sarno – Napoli 6.34

Sorrento – Napoli 6.24

Baiano – Napoli 6.32

Pomigliano d’Arco – Napoli 6.36

Poggiomarino – Napoli 6.28

Torre del Greco – Napoli via CDN 6.37

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Napoli – Sorrento 8.00

Napoli – Poggiomarino 7.47

Napoli – Sarno 7.40

Napoli -Baiano 8.02

Napoli – Torre del Greco via CD 7.26

Baiano – Napoli 7.44

Sorrento – Napoli 8.00

Sarno – Napoli 7.22

Poggiomarino – Napoli 7.40

Torre del Greco – Napoli via CD 7.49

Fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32.

Prime partenze garantite dopo lo sciopero mattutino:

Napoli – Sarno 14.04

Napoli – Torre del Greco via CDN 13.50

Napoli – Baiano 13.38

Napoli – Sorrento 13.36

Napoli – Poggiomarino 13.23

Sorrento – Napoli 13.36

Sarno – Napoli 13.22

Baiano – Napoli 13.44

Torre del Greco – Napoli via CDN 14.37

Poggiomarino – Napoli 13.40

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Napoli – Sarno 17.16

Napoli – Sorrento 17.06

Napoli – Baiano 17.14

Napoli – Poggiomarino 17.23

Napoli – Torre del Greco via CDN 17.02

Acerra – Napoli 17.18

Sarno – Napoli 17.22

Poggiomarino – Napoli 17.16

Sorrento – Napoli 16.48

Baiano – Napoli 16.56

Torre del Greco – Napoli via CDN 17.01