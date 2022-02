Maltrattamenti aggravati, con questa accusa sono in arresto tre insegnanti di un istituto scolastico privato della provincia di Caserta. Nei loro confronti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. L’ha emessa dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nei confronti degli alunni sarebbero messe in atto “reiterate condotte di violenza, fisica e psicologica. Nonché gravi omissioni nella cura e assistenza”, con maltrattamenti “sistematici”.

Intanto non solo la sofferenza inferta a famiglie e bimbi. Ma un caso di maltrattamenti all’asilo ha prodotto anche un danno d’immagine per il Comune in cui è avvenuto. È quanto ha riconosciuto il Tribunale di Ravenna con una sentenza civile con la quale ha condannato al pagamento di 70mila euro all’amministrazione comunale tre ex maestre dell’asilo nido comunale Mazzanti ritenute responsabili di maltrattamenti nei confronti di diversi bimbi. Si tratta dell’allora coordinatrice e di due educatrici ausiliarie condannate a rimborsare all’amministrazione locale 30mila euro per il danno non patrimoniale e altri 40mila per quello patrimoniale.