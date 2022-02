È drammatico il bilancio dell’incidente di ieri mattina sulla strada statale 268 del Vesuvio, il secondo mortale dall’inizio della settimana. All’altezza dell’uscita di Terzigno in direzione Angri si sono scontrate frontalmente due vetture, una Fiat 500 con a bordo due persone, madre e figlia, e una Renault Clio. Due morti e un ferito grave il bilancio del terribile scontro, avvenuto per circostanze ancora in corso di ricostruzione da parte degli inquirenti, che con i soccorsi subito si sono portati sul teatro dell’incidente. Le vittime sono Paolo Pelly di Boscoreale, 32 anni, chef di un ristorante sulla Panoramica. Lui è morto sul colpo. Si è spenta invece in ospedale Francesca Napolitano, 64 anni di Nola, che viaggiava con la figlia.

Conducente e passeggera della Fiat, invece, sono trasportate dall’ambulanza immediatamente in ospedale, entrambe in condizioni gravissime. Delle due, la donna è deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomio di Nola. Mentre l’altra, pur restando in condizioni serie, non è giudicata in pericolo di vita e si trova all’ospedale di Sarno. A causa dell’impatto e dei necessari rilevamenti del caso, la circolazione sull’arteria di comunicazione è rimasta a lungo bloccata.