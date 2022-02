La nota del Ministero dell’Interno non e’ ancora giunta in forma ufficiale. Ma il tam tam sullo scioglimento anticipato del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia per infiltrazioni di camorra e’ gia’ nelle note stampa dei politici locali. Teresa Manzo, deputato del Movimento 5 Stelle’ scrive: ”Per la prima volta nella sua storia, dopo un lavoro molto attento, tra gli altri, del Ministro Lamorgese e del Sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia, il consiglio comunale di Castellammare è sciolto per infiltrazioni camorristiche. Non e’ certo un bel primato per una citta’ cosi’ importante”.

Anche Sandro Ruotolo, senatore del Gruppo misto, da’ in anticipo la notizia affermando. ”Avevamo visto gusto. il Consiglio dei Ministri ha sciolto per infiltrazioni mafiose il Comune. Rammaricata dell’annuncio di scioglimento anticipato del Consiglio comunale stabiese, Manzo aggiunge. ”Soprattutto in questo periodo, gli stabiesi avrebbero avuto piu’ che mai bisogno di istituzioni locali pienamente attive per migliorare la qualita’ di vita. Soprattutto delle fasce piu’ deboli dopo la pandemia e per presentare i progetti al fine di ottenere i fondi del Pnrr. Mettere le basi, quindi, di un nuovo sviluppo, ricco di opportunita’ lavorative. Invece, dobbiamo fare i conti con questa pagina buia i cui responsabili, una volta che emergeranno nella relazione del Ministero, non potranno sottrarsi alle loro responsabilita’. Anzitutto etico-morali, nei confronti di una intera comunità”.