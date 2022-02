La scrittrice Annachiara Amato è tra i finalisti del Concorso Casa Sanremo Writers 2022 – Serie TV con il libro “Matematicamente”. La giovanissima di Poggiomarino frequenta il Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro” di Sarno. Nell’ambito del Concorso “Casa Sanremo Writers – Serie TV”, l’autrice Annachiara Amato è arrivata tra i finalisti della competizione letteraria dedicata al piccolo schermo. La sua opera, intitolata “Matematicamente“, attentamente valutata dalla giuria presieduta da Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano autore di numerose produzioni di successo. Di certo, “Matematicamente” è un testo capace di stupire e affascinare, grazie alla notevole abilità dell’autrice Annachiara Amato.

A Casa Sanremo l’autrice ha riferito: “Personalmente penso di aver già vinto, per il solo fatto di essere tra i finalisti di questo concorso. Mi rende felice anche l’aver fatto una nuova esperienza, utile alla mia crescita sia personale sia culturale, essendo questo il primo evento letterario a cui ho preso parte. Però è anche giusto che risponda alla domanda in maniera sincera: sarebbe da ipocrita dire che non sogni la vittoria, sia perché sarebbe una bella soddisfazione personale, sia per l’opportunità che potrebbe offrirmi questo evento per il mio futuro professionale. Infatti, potrebbe essere questa un’occasione per conoscere il mondo, abbastanza ignorato dai più, della scrittura di testi per programmi televisivi o serie TV”.