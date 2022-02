Casa in fiamme a San Gennaro Vesuviano, marito salva la moglie e muore

Fiamme in una casa a San Gennaro Vesuviano, c’è una vittima. A quanto si apprende sarebbe un uomo che ha salvato la moglie anche lei ustionata. Sarebbe un anziano a perdere la vita nell’incendio che è divampato in un’abitazione di San Gennaro Vesuviano, in via Cozzolino. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le fiamme sarebbero partite da un caminetto. Lì su un lettino riposava la moglie ed una fiammata avrebbe incendiato le coperte. Il marito avrebbe cercato di soccorrerla come ha potuto ma sarebbe rimasto intrappolato, così come riporta il Corriere del Mezzogiorno. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e una piccola folla di parenti e vicini di casa.

Un dramma enorme per la comunità sangennarese e secondo quanto si apprende anche le condizioni della donna sarebbero gravi. In un primo momento si era sparsa la voce che a morire fosse la coniuge, ma il corpo senza vita sarebbe di un uomo. Tanto sgomento nella cittadina vesuviana in preda ad un dolore fortissimo per un fatto atroce.