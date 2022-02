Appena nominati i due nuovi componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Carnevale Palmese. Il giovane Antonio Petronio ed il veterano Dott. Aniello Lauri. I due prendono rispettivamente il posto dei dimissionari Sabatino Simonetti e Matteo Santella che per 3 anni hanno fatto parte della Fondazione capitanata da Claudio Ferrara. La votazione si è svolta durante la seduta del Consiglio Comunale dove Petronio ha totalizzato 10 voti mentre Lauri 3.

Sia il delegato al Carnevale Nello Nunziata che il Sindaco Aniello Donnarumma si sono espressi in merito ringraziando chi in questi anni ha fatto si che il Carnevale palmese crescesse in modo esponenziale varcando i confini dell’ area nolana/ Vesuviana entrando a far parte del circuito dei Carnevali storici d’ Italia oltre a vari importanti riconoscimenti .