Come preannunciato qualche settimana fa, anche per quest’ anno lo storico Carnevale Palmese non si svolgerà secondo tradizione ma… non può passare come ennesimo anno sabbatico. Tante le iniziative in programma: a partire già da ieri sabato 19 febbraio per le strade di Palma Campania si possono ammirare l’unicità degli abiti che hanno fatto da protagonisti nelle passate edizioni.

Sono state allestite le sedi di ogni Quadriglia, mentre nelle vetrine delle attività commerciali, nel loro sfavillio ed esplosione di colori, fanno da protagonisti gli abiti che ogni quadriglia ha messo a disposizione. Un’idea graditissima che cattura l’attenzione e inevitabilmente suscita emozioni. Ogni abito parla di sfilata, messinscena, cerchio, musica, coreografie, temi… storia, tradizione, passione e amore per quella che è la festa tra le più sentite per ogni Palmese, dai più piccoli a quelli che te ne sanno raccontare e ne hanno fatto la storia. Dal prossimo week end una 4 giorni dedicata interamente al Carnevale.

Il programma

Sabato 26 la seconda edizione del Palietto

Domenica 27 dalle ore 10:30 nella centralissima Via Marconi (strada simbolo del consueto taglio del nastro che da il via da molti anni ad ogni edizione del Carnevale) una mostra di fotografia, scultura e pittura rigorosamente a tema.

Alle 18:30 sempre in via Marconi presentazione del libro “Note di lettura socio-antropologiche del Carnevale Palmese ” di Pasquale Gerardo Santella e a seguire la presentazione del Bozzetto 2022.

Lunedì 28 febbraio ore 18 :30 inaugurazione delle sedi delle Quadriglie.

Martedì 1 marzo ( Martedì Grasso) ore 11 :00 inaugurazione murale e ore 18:30 presentazione del libro ” Carnevale Palmese quadro sinottico ” di Umberto Bonagura.

Venerdì 11 marzo ore 18:30 in Via Municipio un omaggio ad un grande Maestro del Carnevale Palmese scomparso lo scorso anno: O ‘Felo…Antonio Basilicata.

Un cartellone che mette in risalto soprattutto l’ aspetto culturale del Carnevale Palmese ma che allo stesso tempo testimonia che la Kermess da due anni ormai è ferma …ma il Carnevale Palmese non si ferma.