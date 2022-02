Carcassa di aereo abbandonata in un campo agricolo nel Napoletano

“Un cittadino ci ha contattato per segnalare la presenza della carcassa di un jet privato all’interno di un campo agricolo di San Pietro a Patierno. A due passi dall’aeroporto di Capodichino. Facendo delle ricerche abbiamo scoperto che la faccenda non è nuova, quella carcassa si trova lì almeno dal 2019. Erano già scritti diversi articoli di giornale sulla vicenda. Nonostante il risalto mediatico, nessuno è mai intervenuto. E’ una vicenda assurda, tanto più che la carcassa è visibile anche dalle immagini satellitari. Rappresenta un pericolo per la salute pubblica. I resti dell’aereo, che comunque in parte è smantellato, mancano infatti le ali, i propulsori e soprattutto la coda, dove era apposta la “targa” del velivolo che avrebbe ricondotto al proprietario, sono a contatto con il terreno. Sembra essere un campo coltivato a broccoli”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde.

“Crediamo che questa situazione possa rappresentare un pericolo per la salute pubblica. Non sappiamo quali sostanze si stiano sprigionando nel terreno, se la zona sia già contaminata e se quei prodotti agricoli finiscono sulle nostre tavole. Abbiamo segnalato la vicenda alle autorità e chiediamo che vengano svolte delle indagini per scoprire se e quanto la carcassa stia inquinando il terreno e, soprattutto, per trovare i colpevoli di uno smaltimento a dir poco illegale. Esistono delle procedure specifiche e rigide, che senz’altro non sono state rispettate, tali reati vanno assolutamente imputati al responsabile.”