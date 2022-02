Un uomo di 75 anni è morto in un incidente mentre lavorava nel proprio fondo agricolo in via Sansonetto a Carbonara di Nola. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era alla guida di un trattore e stava eseguendo alcuni lavori quando sarebbe stato centrato in pieno da un palo di legno, tranciato accidentalmente con il veicolo. Il 75enne è morto sul colpo. La salma è restituita ai familiari per l’organizzazione dei funerali e dell’ultimo salito. Insomma, le forze dell’ordine hanno chiarito subito la natura dell’incidente avvenuto nel fondo agricolo.

Appena ieri una morte bianca, ancora una tragedia sul posto di lavoro. È accaduto a Puglianello, provincia di Benevento, nella zona industriale di via Cese. A perdere la vita un operaio 43enne di San Giuseppe Vesuviano, Luigi Odierno che, da quanto si sarebbe appreso, lavorava per una ditta di trasporti esterna con sede in provincia di Potenza.