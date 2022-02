Ha colpito la compagna con dei pugni, con dei calci. E l’ha anche aggredita a morsi, in strada. Il tutto nonostante fosse incinta di 8 settimane. E’ accaduto a Pozzuoli (NAPOLI) dove alcuni passanti hanno assistito alla violenza e hanno chiamato il servizio d’emergenza 112. Arrestato un 27enne, gia’ noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia. Dopo accertamenti sanitari, il feto sta bene e per la vittima sette giorni di prognosi. La donna, ai carabinieri, ha raccontato anche di altri episodi simili mai denunciati.

Intanto un altro attacco alla sanità: “Tagliano gli pneumatici all’ambulanza! E’ successo stanotte intorno alle 2.00 alla postazione 118 del Loreto Crispi mentre era impegnata in un intervento di soccorso a Rione Traiano a Napoli”. Lo denuncia, in un post su Facebook, l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’. “L’amara scoperta al rientro dell’equipaggio nel mezzo di soccorso. Fortunatamente il paziente e’ stato trattato a domicilio e non necessitava di trasporto in ospedale altrimenti questa disavventura si sarebbe tramutata in tragedia”, sottolineano.