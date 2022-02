Incidente fatale a Salerno in via Giuseppe Fabio. Un uomo di 58 anni ha perso la vita in seguito ad una caduta dal balcone della sua abitazione dove stava cambiando una lampadina. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Non si esclude che possa essere stato vittima di un malore. Un volo di alcuni metri che non gli ha lasciato scampo. Ad accorgersi di quanto accaduto alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il 58enne non c’è stato nulla da fare.

