Alle 12 presso l’aula consiliare della sede comunale di via Provinciale Schiti 51, si terrà la conferenza stampa del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione. Ma, intanto, il sindaco indagato comincia a perdere i pezzi. In attesa della conferenza stampa annunciata, in cui Ascione parlerà del futuro del suo Esecutivo, ieri si è registrata la prima defezione. A rassegnare le dimissioni è l’assessore al Porto e alle attività produttive Luisa Refuto (nella foto), finita anche lei nel registro degli indagati della Dda di Napoli. Ieri mattina la sua richiesta è protocollata. «La mia assistita è letteralmente distrutta – ha affermato il suo legale Giuseppe De Luca – Sia dal punto di vista umano che professionale. Ha sempre cercato di svolgere il suo lavoro nel miglior modo possibile spendendo ogni briciolo di energia nello svolgimento del prestigioso incarico conferitole».

«La provvisoria contestazione elevata nei suoi confronti, nonostante l’assoluta genericità, appare comunque grave e lesiva nei confronti della persona. Dunque l’unica soluzione possibile, per ritrovare la serenità familiare e professionale, non poteva che essere quella di rassegnare le dimissioni». In città si vocifera che a mezzogiorno ci saranno le dimissioni del sindaco. Basterà attendere ancora poche ore per conoscere la verità.