I Carabinieri della compagnia di Giugliano sono intervenuti sull’asse mediano da Lago Patria verso Giugliano, in provincia di Napoli, per un autobus turistico andato in fiamme. L’autobus era vuoto e non ci sono feriti. I Vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento. Il traffico nella zona ha subito gravi ripercussioni. I Carabinieri della tenenza di Caivano sono invece intervenuti in Cinque Vie, nel comune di Afragola. Per cause ancora in corso di accertamento, si e’ sviluppato un Incendio in un terreno coltivato di circa 4 ettari. Le fiamme, poi domate dai vigili del fuoco, hanno avvolto anche alcuni teli utilizzati come copertura delle serre e l’impianto di irrigazione. Nessun ferito. Indagini in corso per chiarire l’origine dell’incendio.

I Carabinieri indagano infine su un incendio divampato questa notte a Serino, in provincia di Avellino. Le fiamme hanno completamente distrutto due auto parcheggiate nel cortile di un’abitazione in via Ferrovia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Solofra, che indagano sull’accaduto.