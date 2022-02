Luca Abete torna a occuparsi di botti illegali perché i venditori hanno escogitato metodi nuovi per riuscire a commerciarli utilizzando normali corrieri per le spedizioni. Pratica vietata e molto pericolosa, come spiega l’inviato di Striscia la Notizia insieme alla Guardia di Finanza. Secondo quanto si apprende il centro del commercio è a Somma Vesuviana, dove Striscia è andata per verificare da vicino quanto accade. E si tratta di vere e proprie “bombe”, vendute addirittura a 570 ognuna. Oltre naturalmente ad altri botti più piccoli a prezzi più accessibili. CLICCA QUI PER VEDERE IL SERVIZIO.

Già in passato Luca Abete si era occupato del triste fenomeno, ma sempre a ridosso del Capodanno. In un’occasione sempre nel Vesuviano, dove la vendita avveniva persino all’aperto davanti ad una stazione della Circumvesuviana.