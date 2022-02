«Con una interrogazione indirizzata al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese abbiamo segnalato come nel Comune di Castellammare di Stabia vi continui ad essere una forte presenza della criminalità organizzata. Cresce il bisogno di fare immediatamente chiarezza e offrire certezze alla comunità stabiese. Una ulteriore sollecitazione dovuta alla notizia della recente scarcerazione del boss Paolo Carolei. Un esponente di spicco di uno dei clan egemoni a Castellammare di Stabia, protagonista non solo di omicidi, attentati, estorsioni. Ma anche di esercitare un potere criminale tale da condizionare pezzi della pubblica amministrazione nell’assegnazione di appalti come emerge dall’inchiesta Domino Bis». Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto.

Il parlamentare evidenzia come «la ritrovata libertà del boss sia immortalata in video e foto diffusi sui social. In particolare tik tok secondo una consuetudine per annunciare il ritorno in società». Non solo. «Occorre ricordare la circostanza che proprio un parente del boss ricopre la carica di consigliere comunale», aggiunge, ricordando che il 26 maggio 2021 il prefetto di Napoli, su delega del ministero, ha nominato la commissione d’accesso nel Comune di Castellammare di Stabia al fine di verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti con la criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione, prorogando successivamente di ulteriori tre mesi il termine per l’espletamento degli accertamenti in corso. «Crediamo che alla luce dei più recenti sviluppi occorre fare immediatamente chiarezza».