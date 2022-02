Il bonus Irpef sarà presente anche nelle buste paga 2022. Tuttavia non tutti avranno un incremento del bonus fiscale in busta paga. Infatti, la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha cambiato le carte in tavola, rivedendo le regole di accesso al bonus Irpef. Potrebbe anche accadere che dopo avere ottenuto un aumento dello stipendio, il bonus sarò riconosciuto per un importo più basso o addirittura pari a zero.

Ecco come cambiano le regole di accesso al nuovo bonus Irpef e chi a dicembre 2022 potrebbe trovarsi costretto a restituire il bonus.

Le novità nell’ultima Legge di bilancio

Il trattamento integrativo o bonus Irpef (ex bonus Renzi), spetta ai contribuenti che non rientrano nella no tax area e con un reddito non superiore a 15.000 euro. Tuttavia, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda dovuta all’Erario.

Attenzione, per i redditi complessivi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro. Ammontare che sarà determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.

Indicazioni operative ribadite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°4/E 2022.

Chi dovrà restituire il bonus nel 2022?

Il bonus è riconosciuto direttamente in busta paga. Attenzione, il fatto che sia riconosciuto in busta paga non significa che chi lo riceve abbia effettivamente diritto al bonus.

Infatti., la legittima spettanza del bonus è verificata solo in sede di conguaglio Irpef.

Fonte: Investire Oggi