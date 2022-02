Per il bonus revisione per le auto e per le moto, i rimborsi legati all’iniziativa veicoli sicuri sono in corso di erogazione. Su un totale di 40.918 utenti che, ad un mese dall’apertura delle domande, hanno richiesto il contributo. Collegandosi, in particolare, all’apposita piattaforma online.

Sul bonus revisione per le auto e per le moto, a darne notizia è stato il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Nel precisare in merito che il bonus è in corso di erogazione per 23.645 utenti. Quindi, si tratta di quasi 24mila rimborsi da 9,95 euro unitari. A tanto, infatti, ammonta il contributo concesso.

Dal primo marzo

Riguardo inoltre a cosa succederà dal primo marzo, per il contributo, il Ministero ha ricordato che a partire dal mese prossimo si potrà richiedere il contributo per le revisioni effettuate a partire dall’1 gennaio del corrente anno.

Ricordiamo che il bonus revisione per le auto e per le moto è stato introdotto al fine di calmierare i rincari. Quelli che, dopo tanto tempo con le tariffe bloccate, sono scattati dallo scorso 1 novembre del 2021. Un aumento che interessa infatti, presso le officine autorizzate, non solo gli autoveicoli fino a 35 quintali. Ma anche i motoveicoli ed i ciclomotori. E pure i minibus fino a 15 posti.

I rimborsi relativi al bonus revisione per le auto e per le moto con l’erogazione in corso riguardano le revisioni effettuate dall’1 novembre al 31 dicembre del 2021. Con l’accredito del contributo da 9,95 euro che avviene su conto corrente bancario o postale. Ragion per cui, in fase di presentazione e di invio dell’istanza, dalla piattaforma online Bonus Veicoli Sicuri, occorre fornire l’IBAN. In più, per l’accesso alla piattaforma web è necessaria l’identificazione con SPID.