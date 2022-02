Portare avanti una famiglia non è semplice considerando tutte le spese che ogni giorno si devono affrontare, in un periodo peraltro di grande crisi. Sono tante le iniziative governative a sostegno del reddito delle famiglie. Ad esempio l’assegno unico che a breve, per chi è tempestivo, arriverà a tantissimi nuclei familiari con figli a carico. Questa misura sostituirà tantissimi Bonus previsti fino ad ora, ad eccezione del Bonus Asilo nido. Da tempo si attendeva il via alle domande per il 2022 da parte dell’INPS e finalmente è arrivato. Anche prima dell’estate potrebbe arrivare l’assegno del Bonus Asilo nido per le famiglie che inoltreranno la domanda allegando tutte le spese sostenute.

Infatti, l’Istituto con il messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022 illustra come fare la domanda e quali saranno gli importi spettanti nel 2022. Il Bonus Asilo nido consiste in un contributo alle famiglie per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati. Nonché per le forme di assistenza domiciliare in favore dei bambini con meno di tre anni con gravi patologie croniche.

Il genitore o l’affidatario del minore che sostiene l’onere dovrà presentare la domanda indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica. Questi ultimi dovranno comprendersi tra gennaio e dicembre 2022. Il contributo sarà erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette. Inoltre le ricevute delle rette non presentate all’atto della domanda, potranno prodursi entro il 1° aprile 2023.