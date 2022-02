Scatta da quest’anno un nuovo bonus affitto per gli under 31 che vivono da soli. Il beneficio, già esistente, è stato infatti ritoccato in positivo, introducendo la possibilità di portare in detrazione fino a 2.000 euro all’anno, e si aggiunge a una serie di misure introdotte dal governo Draghi per favorire la fascia dei giovani lavoratori. Vediamo come funziona.

A chi è riservato

Il bonus spetta ai ragazzi tra i 20 e i 30 anni compiuti, con un reddito massimo di 15.493,71 euro. È inoltre necessario che abbiano la residenza nell’appartamento in cui pagano il canone di locazione, e che il contratto sia intestato a loro. Non è detto che il contratto debba riguardare l’intero appartamento, per beneficiare della detrazione è sufficiente anche il contratto di affitto di una sola stanza.

Come funziona la misura La differenza, rispetto al bonus affitto precedente, sta nell’importo massimo della detrazione, che per coloro che rientravano in questa categoria di reddito era fino all’anno scorso di 991,60 euro. A partire da gennaio 2022, chi ha i requisiti può invece portare in detrazione il 20% del canone annuo di affitto, e comunque non meno di 991,60 euro all’anno, arrivando però a un massimo di 2.000 euro.

Il beneficio potrà essere richiesto per i primi quattro anni di canone, e la somma sarà poi portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Per i dettagli si attendono le circolari dell’Agenzia delle Entrate.