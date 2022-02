È online il servizio per presentare domanda per il bonus asilo nido 2022. Lo ha annunciato l’Inps che, con la notizia del 25 febbraio, ha dato anche le istruzioni da seguire per ottenere il pagamento del rimborso fino a un importo massimo di 3.000 euro. Ecco tutto quello che occorre sapere. L’istanza può essere inviata entro il 31 dicembre attraverso il portale o affidandosi a un patronato. Mentre per le fatture c’è tempo fino alla scadenza del primo aprile 2023. Possono richiedere il contributo per le spese dell’asilo nido o per il supporto presso la propria abitazione, in caso di gravi patologie, i genitori di figlie e figli nati, adottati o affidati fino a 3 anni.

Il servizio online per la domanda è disponibile sul portale Inps e accessibile con SPID, Identità digitale; CIE, Carta d’Identità Elettronica; CNS, Carta Nazionale dei Servizi. A fare domanda deve essere il genitore che sostiene il pagamento delle rette scolastiche. Due sono i fattori che determinano l’importo che si riceverà (massimo 3.000 euro): l’Isee dei minorenni e il numero delle mensilità effettivamente pagate fino a un massimo di 11 e comprese tra gennaio e dicembre 2022, che devono essere comunicate nel momento in cui si inoltra la richiesta. Per avere il pagamento del contributo è necessario presentare la documentazione che provi il versamento delle singole rette.